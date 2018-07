Zäh waren die Verhandlungen mit dem Verband bezüglich EM-Vergabe wie auch das Ringen um Fördergelder zur Adaption des Shootingparks. Doch es hat sich gelohnt: Nach Jahrzehnten konnte mit der EM wieder ein Wurfscheiben-Großereignis nach Österreich geholt werden, zudem hat man in Leobersdorf nun eine der modernsten Anlagen Europas stehen.

Eine Investition, von der man auch noch weit über die EM hinaus in vielerlei Hinsicht profitieren wird – sportlich wie auch wirtschaftlich. Denn während man bei diversen anderen Großveranstaltungen – etwa einer Fußball-WM – nicht so ganz weiß, wofür die aufpolierten oder teils neu errichteten Stadien über das Turnier hinaus verwendete werden sollen, weiß man das in Leobersdorf ganz genau.

Denn die EM wird erst der Anfang sein. Leobersdorf ist nun auch für Weltcups und Co. bestens gerüstet. Zudem werden nicht nur die heimischen Top-Athleten vermehrt die Möglichkeit nutzen, auf einer der raren Anlagen zu trainieren, die bereits jetzt über die selben technischen Bedingungen verfügt, wie man sie bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020 vorfinden wird.

Das 1,5-Millionen-Projekt war also nicht nur eine Investition für die zweiwöchige EM, sondern vielmehr in die Zukunft.