Peter Lackner musste Bad Vöslau verlassen, Jürgen Eidler (Leobersdorf) und Richard Stern (Tribuswinkel) gingen mehr oder weniger freiwillig. Während sich Leobersdorf bei der Nachfolger-Suche Zeit lassen will und Bad Vöslau wohl in Kürze einen neuen Mann präsentiert, steht ein ebensolcher in Tribuswinkel schon fest.

Und auch wenn alle drei zuvor genannten Vereine eine sportliche Durststrecke eint, so hat Senad Mujakic sicher den schwierigsten Job übernommen. Denn der Neo-Coach muss Tribuswinkel nicht nur aus der Abstiegszone führen, sondern zunächst einmal eine gewillte Einheit formen. Dass Tribuswinkel trotz der vorhandenen individuellen Qualität der Spieler unten drin steht, kommt nicht von ungefähr. Das Team wirkt am Platz inhomogen, Mujakic attestierte einigen Spielern schon nach den ersten Einheiten eine fehlende Einstellung zum Sport – und war damit nicht der Erste.

Es mangelt also schon an Grundvoraussetzungen für eine positive Entwicklung. Mujakic muss somit bei Null beginnen, die erste Aufgabe lautet: Ein „Klima“ schaffen, mit dem es sich nach der Winterpause sinnvoll arbeiten lässt. Womöglich ist dies nur in Verbindung mit einem gröberen Kaderumbruch zu bewerkstelligen.