„Kottingbrunn wird versuchen, nicht abzusteigen.“ Wie bitte? Ausgerechnet der Trainer jener Truppe, die im Frühjahr 33 Punkte aus 15 Spielen holte und sich im Sommer kadertechnisch sicherlich nicht verschlechtert hat, schlägt vor dem Landesliga-Auftakt Alarm.

Zugegeben: Die Aussage von Kottingbrunn-Coach Andreas Haller ist ob ihres emotionalen Gehalts wohl nicht ganz ernstzunehmen, hat gleichzeitig aber aufgrund der letzten Saison auch ein wenig ihre Berechtigung. Da zählte Kottingbrunn auch zu den Geheimfavoriten, lag dann nach sieben Runden aber punktelos an letzter Stelle.

Haller ortete in der aktuellen Vorbereitung Parallelen und ähnliche Probleme wie damals, weshalb er entschieden warnt. Freilich steckt hinter der „Panikmache“ auch Kalkül. Denn ein Hauptkritikpunkt zur Vorbereitung lautet: Viele Spieler hätten sicher nicht alles aus sich herausgeholt – oder können gewisse Dinge nicht so gut, wie sie es glauben. Starker Tobak, der normal das Blut in den Adern jedes Einzelnen zum Kochen bringen muss – und somit für zusätzliche Motivation sorgen sollte.

Im Normalfall werden die Spieler beim Auftakt nun alles daran setzen, ihren Trainer eines Besseren zu belehren – was Haller nur allzu recht wäre.