Nur mehr knapp ein Monat Zeit ist bis zur Eröffnung der NÖ Landesausstellung in Wiener Neustadt. Nicht nur, dass durch die Schau die südliche Niederösterreich-Metropole wieder mehr in den Mittelpunkt rückt, profitiert auch die Region rundherum von der Ausstellung.

Als vorbildlich ist hier das Projekt rund um den Wiener Neustädter Kanal hervorzuheben, an dem 27 Gemeinden in den Bezirken Wiener Neustadt, Baden, Mödling und Bruck beteiligt sind. Die Bevölkerung profiert von einem familiengerechten Fahrradweg, der saniert und mit neuen Attraktionen versehen sein wird. Aber auch die Gemeinden entlang des Kanals putzen sich im Zuge der Landesausstellung heraus. Neue Ausstellungen und Themenwege wie in Kottingbrunn machen Geschichte und die Sehenswürdigkeiten rundherum erlebbar. Durch die Landesschau und die bemühten Initiativen der Gemeinden sollte die Thermenregion in der Tat einen weiteren Aufschwung als Naherholungs- und Ausflugsgebiet erleben.