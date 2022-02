Windkraft hat Zukunft

Die Zeiten werden stürmischer. Das ist jetzt nicht nur politisch so, siehe Russland-Ukraine-Kriegsgefahr, sondern tatsächlich klimatologisch spürbar.

Das Potenzial des Windes sollte verstärkt genutzt werden. Die Windbranche ist ein Zukunftsthema und Investitionen in diese Richtung lohnen sich. Wer keinen Atomstrom will, muss die Chance der Windkraft im Kampf gegen den Klimawandel anerkennen. Und das tut die Gemeinde Trumau, die mit der Wien Energie nun den Startschuss für die Errichtung von acht Windkraftanlagen gegeben hat. 2014 hat sich die Bevölkerung in einer bislang einmaligen Volksbefragung im Ort klar für den Windpark ausgesprochen. Gemeinsam mit der Lokalpolitik konnte ein Kompromiss in Bezug auf Anzahl und Höhe der Windräder gefunden werden. Dabei zeigte sich: Bei transparenten Informationen entscheiden die Bürger durchaus überlegt.