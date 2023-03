Zukunft liegt woanders

Der Aufschrei in der heimischen Sportwelt war groß, als der ORF in der Vorwoche ankündigte, dass der Sport-Spartenkanal bald eingestellt werden soll. Sport Plus bietet zweifelsohne vielen Sportarten, die es ansonsten nicht regelmäßig ins Fernsehen schaffen würden, eine Plattform. Die Diskussion um ein mögliches Aus, fix ist es ja noch nicht, wird deshalb sehr emotional geführt.

Nach der ersten Empörung bietet ein etwaiges Aus aber auch Chancen. Die Zukunft der Sportvermarktung liegt nicht im linearen TV-, sondern im Streaming-Bereich. Und genau in diesem Sektor will der ORF mit seinem Sportangebot präsent bleiben. Online ist der Rundfunk aber bei Weitem nicht der einzige mögliche Partner für Verbände und Vereine. Der Basketball-Verband setzt bei der Online-Präsenz auf „Keemotion“. Der Handball-Verband ab kommender Saison wahrscheinlich auf „RS Digital“. Das ist die Zukunft.