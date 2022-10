Badner Stadt-ÖVP zieht Bilanz und blickt in Zukunft

Die Volkspartei Baden lud die Lokalpresse zur Bilanz von 2,5 Jahren und um einen Halbzeitausblick zu geben. Von den 111 angekündigten Projekten im Koalitionsvertrag mit den Grünen sind 57 Prozent bereits umgesetzt oder in Umsetzung. Drei Themenbereich seien im Mittelpunkt der nächsten zwei Jahre: „Der Ausbau des Kindergartenangebots, die Erhaltung der hohen Lebensqualität in der Stadt durch eine vorausschauende Raumordnung und die Umsetzung der erneuerbaren Energiegemeinschaft Baden“ zählte Bürgermeister Stefan Szirucsek auf.

Klubobfrau Petra Haslinger zeigt sich erfreut über die Kindergartenoffensive des Landes und kündigte an, auch in Baden als Familienstadt „das Betreuungsangebot im Sinne der Familien“ weiter auszubauen. Szirucsek geht von 12 bis 15 neuen Kindergartengruppen aus, die es bis 2024 zu schaffen gilt, wenn das entsprechende Gesetz, auch Zweijährige aufzunehmen, in Kraft tritt.

„Stadt mit höchster Lebensqualität“

Eine vorausschauende Raumordnung sei Basis für eine lebenswerte Zukunft, sind sich die ÖVP-Mandatare einig. Szirucsek verweist darauf, dass Baden „eine Stadt mit höchster Lebensqualität“ sei. Zum Erhalt derselben zähle der Ortsbildschutz sowie die Grünräume. „Durch zeitgemäße Raumordnung sagen wir Halt zur Bodenversiegelung“, betont der Stadtchef. Klubobfrau Haslinger bekräftigt: „Durch achtsamen Umgang mit den beschränkten Bodenressourcen erhalten wir den Charakter der Stadt für die nächsten Generationen.“ Die Volkspartei sei „Garant dafür, dass sorgsam mit dem Boden umgegangen wird und wertvolles Grünland erhalten bleibt“, sagt Szirucsek. Seit zehn Jahren sei kein Grünland mehr umgewidmet worden.

Veranstaltungssaal statt jetziger Feuerwehr?

Der dritte Themenbereich betreffe die Erneuerbare Energiegemeinschaft, die im Juni in Baden gegründet wurde. „Durch dieses neue Instrument kann sauber erzeugte Energie lokal produziert, verbraucht und gehandelt werden. Das schafft eine Win-Win-Situation für Eigentümer von PV-Anlagen und Konsumenten“, weiß Haslinger. Ziel der Volkspartei sei die Erneuerbare Energiegemeinschaft Baden nach der Testphase im Jahr 2024 für die Öffentlichkeit zu öffnen. Szirucsek: „Das ist ein Beitrag zur Energiewende im lokalen Bereich und auch wirtschaftlich sinnvoll.“

Auf Nachfrage gingen die ÖVP-Stadtpolitiker auch auf andere Bereiche ein, etwa die geplante Errichtung einer neuen Stadtfeuerwehrzentrale in der Fabriksgasse: „Die Planungsvergabe im Frühjahr 2023 müsste sich ausgehen.“ Was mit dem dann leer werdenden denkmalgeschützen Areal passiere, stehe nicht fest. Szirucsek schwebt eine „innerstädtische Begegnungszone mit Konsumation“ vor. So bräuchte Baden einen Veranstaltungsaal mit über 400 Plätzen.

Zum Vorwurf auf Social Media, die Grünen würden in Baden bestimmen, entgegnet Szirucsek: „Wir raufen uns zusammen. Aber das Pflanzen vieler Bäume ist kein grünes Thema, das ist eine Investition in die Zukunft!“ Stadträtin Carmen-Jeitler verweist auf die ökosoziale Marktwirtschaft von Josef Riegler, „das ist unsere DNA“. Die Anregung, mit Anrainer eine Aktion „Pflege Dein Rabattl“ zu initiieren, stieß bei Stadtrat Franz Schwabl auf offene Ohren. Kulturell wolle die ÖVP die Vielfalt in Baden weiter fördern. Auch die Erneuerung des Kurbezirks stehe auf der Prioritätenliste ganz oben.

Gemeinsame Anliegen

