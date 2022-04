Baden: Musikwelt trauert um Ferdinand Weiss

Ferdinand Weiss (* 6. Juni 1933 in Wien; † 27. März 2022) war ein österreichischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge. 1967 bis 1975 unterrichtete er an einer Wiener sowie an der Schwechater Musikschule Musiktheorie und Flöte sowie von 1970 bis 1998 an der Pädagogischen Akademie in Baden. Außerdem wirkte er von 1970 bis 1973 als Chorleiter in Mödling sowie von 1972 bis 1997 als Leiter der Arbeitsgemeinschaft Niederösterreichischer Komponisten.

Foto: Hannes Reisinger, 2016