NEOS machten mit Bankerl-Tour Halt in Baden

Vor kurzem machte die Tour auch in Baden Station, wo Landesparteivorsitzende Indra Collini bei kühlen Getränken mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen ist.

„Mir geht es darum, den Sommer gut zu nutzen und das Ohr möglichst nah an den Menschen zu haben. So war es vor allem die Bodenversiegelung, die den Menschen Sorgen bereitet. Aber auch das fehlende Vertrauen in die Politik durch die immer wieder Auftauchenden Korruptionsvorwürde beschäftigen sie“, resümiert Collini, die aus Baden viel Feedback mitnimmt.

Im Anschluss an die Bankerl-Tour hat die NEOS-Politikerin gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten und NEOS-Gemeinderat in Baden Helmut Hofer-Gruber auch drei Unternehmen besucht, um über die aktuellen Herausforderungen für Wirtschaftstreibende zu sprechen.

Zunächst haben sie sich mit der Beratungsgesellschaft „Standort+Markt“ über Stadtplanung in Baden ausgetauscht; auch bei Marion Zimmermann in ihrem Design- und Modegeschäft „emilundpaul“ ging es um die Stadt, aber auch um die Auswirkungen der Corona Pandemie auf das Wirtschafsleben. Danach trafen sie die Start-up Unternehmer Elisabeth Plöchl und Christoph Breinschmid von „BeSonder & A Couple of Ideas“, die unter anderem vegane Bio-Getränke produzieren.

Hofer-Gruber fasst den Tag so zusammen: „Es ist großartig zu sehen wie die Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Ideen und ihrer Arbeit unsere Stadt zum Blühen bringen. Diesen Tatendrang müssen wir bestmöglich unterstützen und vorantreiben. Nur so kann sich Baden weiterentwickeln und als attraktiver Wirtschaftsstandort bestehen.“