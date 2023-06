SPÖ-Landeschef Sven Hergovich war auf Kennenlern-Tour im Bezirk Baden

Das Sven Hergovich-Versprechen, die personelle Neuaufstellung der SPÖ NÖ oder die schwarz-blaue Regierung in Niederösterreich standen im Mittelpunkt der Gespräche. „Wir haben in den Verhandlungen konkrete Verbesserungen für Niederösterreich vorgeschlagen, um den Menschen in Niederösterreich einen echten Vorteil zu verschaffen. Von der kostenlosen, ganztägigen Kinderbetreuung, über die Ausweitung des Pilotprojekts einer Job-Garantie für Langzeitarbeitslose, bis zur Anstellung pflegender Angehöriger. Vom Heiz-Preis-Stopp bis zu einer Strukturoffensive für vernachlässigte Regierungen. Außerdem braucht es ein Demokratisierungspaket für Niederösterreich“, zeichnet Sven Hergovich den Weg in die Zukunft.

Die ÖVP NÖ habe den Verhandlungstisch verlassen und mit der FPÖ NÖ „eine Koalition der Unehrlichkeit und Unglaubwürdigkeit“ gebildet. Der Fortschritt lasse sich auf Dauer aber nicht aufhalten, meint Hergovich: "Ich gebe allen Badnerinnen und Badenern das Versprechen, dass die SPÖ NÖ ihr '5 plus 1'-Paket umsetzen wird. ÖVP und FPÖ können diese Verbesserungen für das Land nicht aufhalten, sondern nur aufschieben. Als Sozialdemokratie werden wir bis zur nächsten Wahl harte, aber konstruktive Oppositionsarbeit gegen den schwarz-blauen Pakt der Unehrlichkeit machen."

Ein besonderes Highlight bot die Verleihung der höchsten Auszeichnung der österreichischen Sozialdemokratie, der Victor Adler Plakette, an den Neuhauser Parteivorsitzenden und Gemeinderat Markus Skucek durch SPÖ-Bezirksvorsitzenden Abg. z. NR Andreas Kollross und Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich, die große Anerkennung und Wertschätzung zum Ausdruck brachten.