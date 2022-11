Andy Lee Lang spielt in Berndorf auf

Werbung

Andy Lee Lang lädt am 26. November, um 19.30 Uhr zu „American Christmas“ ins Stadttheater Berndorf. Amerikanische Weihnachts-Klassiker werden dabei in rockige und swingende Rhythmen verpackt.

Andy´s Versionen von „Merry Christmas Everyone“ und „Rockin‘ Around The Christmas Tree“ sind seit Jahren musikalische Highlights der Show. Aber auch Abwechslung steht in dieser Show im Vordergrund und so gibt es neue Titel zu hören. Gospel, Blues und ein musikalischer Ausflug nach Hawaii oder Lousiana ergänzen „Andy’s Christmas“. Eine 7-köpfige Band sorgt für den perfekten Sound und damit lautet auch heuer das Motto wieder: „Santa Claus is Coming to Town“.

Karten gibt es online auf www.buehnen-berndorf.at oder unter 02672 822 53-43.

