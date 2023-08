Ganz besondere Semmeln in der Sommerarena

Wer gerne singt und springt und mindestens 8 Jahre alt ist, für den hat das Stadttheater Baden in Kooperation mit dem Arnulf Rainer Museum in diesem Sommer ein wirklich außergewöhnliches Event geplant: „Singen, springen, Farbenpracht – im Frühjahr man Parade macht “ – so nennt sich die Veranstaltung, die an den jeweiligen Freitagen von 31. Juli bis 4. August stattfinden durfte.

Ausgangspunkt der von inspirierten und inspirierenden Kids bestrittenen Performance ist die altbekannte Operette Frühjahrsparade, die als Basis für die 30-minütige Show dient. Dieses musikalische Werk von Robert Stolz gilt seid Langem als Klassiker und besonderes Schmankerl in der Musiktheaterwelt und wurde nicht zuletzt durch die kultige Verfilmung „Die Deutschmeister“ aus dem Jahre 1955 einem breiten Publikum bekannt. Besagter Wiener Streifen von Ernst Marischka versammelt sämtliche Größen der Filmgeschichte von Romy Schneider, über ihre Mutter bis hin zu Schauspielern wie Hans Moser und Paul Hörbiger.

Auf den Spuren des Klassikers hat nun der vielseitig begabte Sänger, Regisseur und Autor Beppo Binder mit den Teilnehmenden ein kleines Theaterstück einstudiert – zu dem die Kinder an den Nachmittagen auch gleich das dazu passende Bühnenbild im Arnulf Rainer Museum bauen durften. Was da geboten wird, ist mehr als niveauvoll: Die Kids singen nicht nur, sie tanzen und spielen auch – und verwandeln sich außerdem, dem Inhalt des Stückes gemäß – eine der Hauptfiguren arbeitet nämlich in einer Bäckerei – in „knackige kleine Semmerln!“

Und sogar das Bühnenbild und die Kostüme haben die jungen Nachwuchskünstler, wie gesagt, selbst geschaffen!

Kurzfassung der Operette in der Sommerarena

„Dieses Mal hab ich entschieden, dass wir wirklich eine Kurzfassung der Operette aufführen, die wir in der Sommerarena spielen – natürlich sehr kindgerecht!“, so Beppo Binder, den Stoff der Aufführung betreffend. Zum Probenprozess äußert er sich folgendermaßen: „Am ersten Tag gibt's ein kleines Casting, das Stück wird gelesen und die Rollen werden verteilt!“Hier ist es dem Sänger und fixen Ensemblemitglied des Stadttheaters besonders wichtig, dass niemand sich benachteiligt fühlt. „Jeder bekommt etwas zu tun, alle dürfen singen. Es ist mir ein Anliegen, dass keiner hervor sticht!“, sagt Beppo Binder, denn das Gemeinsame seiner Truppe läge stets im Zentrum des Schaffens.

Beppo Binder war in seinem Element. Foto: Wolfgang Liemberger

Von der raschen Auffassungsgabe seiner Schützlinge ist er immer wieder begeistert: „Am zweiten Tag können die Kinder schon das Meiste ihrer Texte auswendig – und in den darauffolgenden dreienhalb Stunden wird szenisch gearbeitet. Am Nachmittag wird die Dekoration und die Kostüme sowie das Bühnenbild im Arnulf Rainer Museum erstellt – und dann beginnen bereits die ersten Durchläufe!“ Schnell aber keineswegs ohne Substanz: Die Performance sprudelt nur so von Kreativität und Power – doch dass auch eine Menge Disziplin hinter dem Einstudieren steckt, gibt Beppo Binder unumwunden zu. An Spaß dürfte es den jungen Darstellenden aber trotzdem nicht gefehlt haben – schließlich besuchen manche der Teilnehmenden den Workshop bereits das 9. oder 10. Mal!

Man darf gespannt sein, was im nächsten Jahr ausgeheckt wird!