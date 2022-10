Community Nurses: Verstärkt für die Mitbürger im Einsatz

Ein ganzes Team an diplomierten Gemeinde-Nurses ist derzeit in der Region Baden unterwegs um die immer mehr werdenden Klienten, die Bürger, beratend und unterstützend zu versorgen. Im Bezirk Baden gibt es aktuell insgesamt sieben Community Nurses. Eine von ihnen ist Birgitt Winter, die in Kottingbrunn gemeinsam mit ihrer Kollegin Gabriele Schwarzer mittlerweile schon 30 Bürger, die pflegebedürftig sind und gesundheitliche Probleme haben, versorgt.

Formell sind die Fachkräfte diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen. „Die Community Nurses agieren als Stakeholder auch als Kommunikationsdrehscheibe zwischen der pflege- und unterstützungsbedürftigen Bevölkerung und Organisationen wie etwa dem Roten Kreuz“, sagt Bürgermeister Christian Macho, der mit dem Gemeinderat das Projekt forciert und in die Wege geleitet hat. Als sogenannter One-Stop-Shop kommen sie mobil ins Haus und helfen aus dem „Bauchladen“, betont der Gemeinde-Chef.

Das von der Europäischen Union geförderte Projekt wurde nach einem Monitoringbericht im Mai gleich im Juni 2022 ins Rollen gebracht. „Unser Ziel ist es, unsere Klienten in den individuellen Betreuungs- und Pflegesituationen sowie im alltäglichen Leben zu unterstützen. Wir sind auch sehr gut vernetzt im Rahmen der Weitervermittlung an alle österreichischen Pflegeorganisationen tätig und verstärken die Gesundheitsprävention“, erklärt Birgitt Winter.

Community Nurse mit kreativer Ader

Die Hobby-Musikerin, die mit dem Pfaffstättener Kulturreferenten Alfi Kainz in der Band Magma am 29. Oktober im Gemeindezentrum Pfaffstätten den nächsten Auftritt hat, ist zudem kreativ und vielseitig. Mit vereinten Kräften der Gemeinderätin Gabriele Luksch und von Projektleiter Lukas Klaczynski wird die gemeindeinterne Vernetzung intensiviert. Zukünftig werden verstärkt Vereine wie der Pensionistenverband oder der Seniorenbund miteingebunden, um gute Anknüpfungspunkte zu schaffen und auch diverse Fahrtendienste für ältere Menschen werden organisiert.

Gemeinsam mit Bürgermeister Macho werden Birgitt Winter und Gabriele Schwarzer das Projekt unter dem Motto „Was ist Community Nursing?“ am 11. Oktober ab 18.30 im Festsaal des Wasserschlosses Kottingbrunn präsentieren. Die Community Nurses sind unter 02252/76104-500 erreichbar.

