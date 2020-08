Die NÖ Landesregierung setzte den Termin für die Neuwahl in Kottingbrunn am 27. September an. Das teilte Bürgermeister Christian Macho (ÖVP) den Kottingbrunnern in einem Brief mit.

Er schrieb auch, die Marktgemeinde müsse neu wählen, „weil eine Liste in unserer Gemeinde mit der Durchführung des Wahlverfahrens nicht einverstanden war und deshalb eine Neuwahl angestrebt hat.“ Nach der medialen Aufmerksamkeit rund um die Wahlanfechtung ist klar, dass es sich bei der besagten Liste um „Neues Kottingbrunn“ handelt. Ihrem Obmann Wolfgang Muhsger widerstrebt die Darstellung Machos.

Er legt wert auf die Feststellung: „Nicht wir haben entschieden, dass eine Neuwahl durchzuführen ist, sondern der Verfassungsgerichtshof.“ Für den Zustellmangel, aufgrund dessen der VfGH der NK-Wahlanfechtung stattgab, sei Macho als Leiter Gemeindewahlbehörde verantwortlich, argumentierte Muhsger. Bürgermeister Macho entgegnete auf NÖN-Anfrage, dass er sich in dem Brief lediglich auf Tatsachen bezog. „Die Durchführung einer Neuwahl ist ident mit dem, was die Liste NK begehrt hat“, erklärt Macho. Der VfGH habe bei der Zustellung einen Formalfehler festgestellt. Dadurch hätte nicht festgestellt werden können , wann der gesetzlich notwendige Verbesserungsauftrag zugestellt worden sei. „Diese Entscheidung ist zu akzeptieren“, betont Macho.

Ein weitereres Thema aus Machos Brief war eine freiwillige Einschränkung der Wahlwerbung. Hier fanden mehrere Gespräche zwischen den Parteien statt. Der Bürgermeister schlug vor, die Sommerferien wahlkampffrei zu halten und Plakate erst ab dem 7. September anzubringen. Da ein Montag als Stichtag für freiwillige Wahlhelfer ungünstig ist, schlossen die Parteien auch das Wochenende davor ein. Wahlwerbung wird voraussichtlich drei Wochen in der Gemeinde zu sehen sein, gesetzlich erlaubt wären sechs.