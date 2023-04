Kottingbrunn Erstes Repaircafé steht in den Startlöchern

Lesezeit: 2 Min Judith Jandrinitsch

v.l.n.r.: Gemeinderat Matthias Hunyadi, Vizebürgermeister Peter Szirtes, Gemeinderat Alexander Beitel, Gemeindevorstand Wolfgang Haas und Bürgermeister Christian Macho (ÖVP) mit Hobbymechanikern, -elektronikern und -informatikern des Team USR Space beim Reparaturcafé 2019. Foto: Marktgemeinde Kottingbrunn

D as erste Reparaturcafé findet unter dem Motto „Verwenden statt verschwenden“ am 22. April in Kottingbrunn statt. Die Gemeinde mit Bürgermeister Christian Macho, ÖVP, will so alten Elektrogeräten ein zweites Leben ermöglichen.