Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kottingbrunn zu einer Personensuche alarmiert: Eine Mann soll nur mit einer Unterhose bekleidet vom Bahnhof Leobersdorf auf den Gleisen der Südbahn in Richtung Bad Vöslau gehen. Er sei zuletzt gegen 20.11 Uhr gesehen worden, der Zugverkehr war zu diesem Zeitpunkt bereits eingestellt worden.

Unverzüglich bauten die Kottingbrunner Florianis eine Einsatzleitung auf und alarmierte die Feuerwehren aus Bad Vöslau und Schönau an der Triesting zur Unterstützung. Vom Einsatzleiter wurden den Suchtrupps Bereiche zugeteilt, die mit Wärmebildkameras abgesucht wurden. Dunkelheit und Kälte erschwerten die Suche, dennoch arbeiteten die Feuerwehrmitglieder konzentriert und präzise um nichts zu übersehen.

Die Fußtrupps fanden bei der Erkundung der Eisenbahnlinie keine Person, daher führte man bei der Bahnhaltestelle Kottingbrunn eine kurze Lagebesprechung mit allen Einsatzorganisationen durch. Danach legten die Einsatzkräfte neue Suchbereiche im Ortsgebiet von Kottingbrunn und rund um die Zugstrecke fest. Wieder wurden Fußtrupps gebildet um die Straßenzüge, Parks, Felder und Parkplätze zu durchsuchen.

Als auch hier keine Person gefunden werden konnte, rückten die Feuerwehren Bad Vöslau, Kottingbrunn, Schönau an der Triesting und die noch nachalarmierte Feuerwehr Leobersdorf ins Feuerwehrhaus Kottingbrunn ein. Hier hatte bereits der Rettungsdienst eine Einsatzleitung sowie die Versorgung für die Einsatzkräfte aufgebaut. Ebenso trafen bereits die Rettungshundestaffeln des Roten Kreuzes, des Arbeitersamariterbundes und der Rettungshundebrigade ein.

Erneut wurden den Feuerwehren Suchgebiete, diesmal im Nahbereich des Leobersdorfer Bahnhofs, zugeteilt. Gegen 23:15 Uhr unterstützten auch noch Rettungshunde die Suche der Feuerwehreinheiten.

Um Mitternacht kam dann die langersehnte Nachricht, dass der Gesuchte lebend und unverletzt von einer Polizeistreife gefunden worden war.

Insgesamt waren vier Freiwillige Feuerwehren mit 69 Mitgliedern, 3 Rettungshundeorganisationen, die Polizei und das Rote Kreuz mit dem Bad Vöslauer Rettungswagen und dem Bezirkseinsatzleiter Baden im Einsatz. "Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen eingesetzten Blaulichtorganisationen für die hervorragende und vorbildliche Zusammenarbeit bedanken, das Auffinden der Person bestätigte uns nochmals in unserer Arbeit", so die Feuerwehr in einer Aussendung.