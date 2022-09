Gerichtsprozess: Vier Kilo Cannabis an Freunde abgegeben

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Cannabis-Kraut und Kokain hat ein 56-jähriger Kottingbrunner an mehrere Freunde über Jahre hinweg abgegeben. Die Mengen wurden von der Polizei hochgerechnet und die kam auf mehr als viereinhalb Kilogramm Cannabis und einige Gramm Kokain.

Der Angeklagte bekannte sich schuldig, bezweifelte allerdings, dass er einem Freund über zehn Jahre hinweg ganze vier Kilogramm überlassen habe. Der hat bei der Polizei ausgesagt, dass er über all die Jahre alle eineinhalb Monate 50 Gramm bekommen habe.

Der Angeklagte ist selbst drogensüchtig und „wenn ich mir was geholt habe, habe ich es halt auch an Freunde weitergegeben“. Er habe gut verdient und sich die Sucht so finanzieren können, Gewinne musste er nicht machen. Die U-Haft sei ihm eine Lehre gewesen und er habe sowohl die Zusage für einen Therapieplatz zur Drogenentwöhnung als auch die für einen Arbeitsplatz.

Der Mann wurde zu 18 Monaten, davon ein Monat unbedingt, verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

