Die Frau des Verdächtigen wurde mit vier Messerstichen und die Tochter mit zwei Stichen getötet, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Mittwoch auf APA-Anfrage. Der elf Monate alte Sohn "dürfte an den Folgen des Versuchs der Erstickung gestorben sein".

Die Messerstiche richteten sich laut Habitzl jeweils gegen den Oberkörper. Die Beauftragung eines psychiatrischen Gutachtens zum Beschuldigten "wird geprüft", sagte der Sprecher. Bisher seien noch keine Sachverständigen bestellt worden. Gegen den 31-Jährigen wird wegen des Verdachts des dreifachen Mordes ermittelt. Er soll seine 29-jährige Frau, seine zweijährige Tochter und seinen elf Monate alten Sohn umgebracht haben. Der Mann befindet sich in U-Haft, er ist nach Polizeiangaben geständig.

In Bezug auf einen mutmaßlichen Angriff des 31-Jährigen auf einen Mithäftling am Montag in Wiener Neustadt hat die Staatsanwaltschaft noch keine Ermittlungen eingeleitet. "Wir warten hier noch auf einen Bericht der Justizanstalt", sagte Habitzl.