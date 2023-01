In Kontakt mit „Indien“-Co-Autor

In der Kulturszene Kottingbrunn steht ab 27. Jänner „Indien“, das bekannte Theaterstück von Alfred Dorfer und Josef Hader, auf dem Spielplan. In die Rollen der Herren Bösel und Fellner schlüpfen Georg Kusztrich und Franz Schiefer. Letzterer war mit Josef Hader, einem der beiden „Indien“-Autoren, gemeinsam in der Schule. Im Stiftsinternat Melk machten die beiden ihre ersten Bühnenerfahrungen…

„Indien“ ist eine Tragikomödie über Einsamkeit und Freundschaft, die einen ab und zu unvermutet überrascht.

