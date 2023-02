„Jeder Euro zählt“: Rotes Kreuz sucht Unterstützer

Gemäß des Leitgedankens „Wir sind da, um zu helfen“ sind die Rotkreuz-Mitarbeiter „rund um die Uhr für Menschen in Not im Einsatz“, erklärt Rene Neumayer, Bezirksstellenleiter in Kottingbrunn. „Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, zu helfen – neben der Zeitspende ist es vor allem die finanzielle Unterstützung, mit der ein wesentlicher Beitrag geleistet werden kann.“ Gerade langfristige Mitgliedschaften seien „besonders wichtig“. „Jeder Euro zählt.“

Im Vorjahr konnte mit Unterstützung der Gemeinden, sowie dem Land Niederösterreich die neue Bezirksstelle eröffnen. „Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie uns diese Dienststelle, auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter angepasst, zu gestalten.“

Daher startet nun mit der Partnerfirma Prompt Fundraising eine Aktion zur Werbung neuer ehrenamtlicher wie auch unterstützender Mitglieder. Dazu werden Werber in Rotkreuz-Uniform die Haushalte im Einzugsgebiet persönlich besuchen – immer ausgestattet mit einer Vollmacht, einem Tablet und Beitrittsformularen. Nicht erlaubt ist das Annehmen von Bargeld oder Sachspenden.

