Los geht es am 1. Oktober mit Pop-Musik a capella von Safer Six . Am 2. Oktober gastieren Erwin Steinhauer & seine Lieben in der Kulturwerkstatt. Sie wünschen Steinhauer „Alles Gute“ zum runden Geburtstag und präsentieren musikalische Highlights aus vier Jahrzehnten. An junges Publikum richtet sich „Florian und der Geschichtenfloh“ am 3. Oktober mit Geschichten ums Reisen, fremde Sprachen und Kulturen.

Klassik-Fans können sich auf das dritte Konzert hinter dem Schloss am 8. Oktober freuen.

Mehr Informationen und Karten unter http://www.kulturszene.at oder 02252/74383