Ja, es habe viele Höhen und Tiefen gegeben. Und ja, sie habe nicht nur eine Träne während des Studiums vergossen. Doch nun darf sich Christine Köck „Frau Doktor“ nennen – und das bereits im Alter von 23 Jahren! Damit ist die Kottingbrunnerin eine der jüngsten Ärztinnen im Bezirk Baden.

Mit Menschen arbeiten, das wollte Christine Köck schon immer. „Bereits als Kind waren meine Traumberufe Lehrerin oder Psychologin.“ Dass es dann tatsächlich Medizin wurde, damit hätte niemand gerechnet, erklärt die 23-Jährige: „Am Allerwenigsten ich“, schmunzelt sie. Eine Fernsehsendung, in der werdende Mütter interviewt wurden, war schließlich Auslöser für den Start ihres Medizinstudiums.

„Mein großes Ziel wäre meine eigene HNO-Ordination zu haben“Christine Köck

Aktuell macht Köck die Basisausbildung im Landesklinikum Baden. Außerdem ist sie beim Roten Kreuz in Bad Vöslau tätig. „Ich habe dort einige zusätzliche Ausbildungen gemacht, unterrichte Erste Hilfe-Kurse, aber auch werdende Rettungs- und Notfallsanitäter und fahre auch gelegentlich in Baden mit dem Notarzteinsatzfahrzeug mit“, so Köck.

Was das Berufsfeld für sie so spannend macht? „Der menschliche Körper ist eine Faszination an sich. Dass aus zwei Zellen ein menschliches Wesen entsteht, ist und bleibt für mich ein Wunder.“ Welche Ziele Köck für die Zukunft hat? „Mein großes Ziel wäre meine eigene HNO-Ordination zu haben“, meint sie.