Bereits in den 70er Jahren gab es Versuche, eine Kottingbrunner Festtagstracht zu etablieren: Rot, mit Schnürung und goldener Schürze. Diese Tracht soll auch weiterhin Bestandteil der hiesigen Tradition sein, allerdings geisterte bereits seit 1997 – dem Gründungsjahr der Kulturszene – die Idee einer Neuinterpretation im Kopf von Ulli Bandur, die auch der Dorferneuerung vorsitzt. Am vergangenen Sonntag wurden nun die neue Tracht und die damit einhergehenden Pläne der Öffentlichkeit in der Kulturszene vorgestellt.

„Wir haben festgestellt, dass die teuren Stoffe der Festracht für Veranstaltungen überhaupt nicht tauglich ist – damit konnte man sich nicht einmal schadlos auf eine Bank setzen“. So wurden als Stoffe in der neuen Orts-Tracht Baumwolle oder wahlweise Leinen auserkoren, statt der edlen Schnürung gibt es praktische Knöpfe. Das Blau des Gemeinde-Wappens hat Einzug in das Redesign genommen, auch die roten Flämmchen wurden von eben diesen entliehen, die Zierstickerei schimmert in goldgelb.

Monatlicher Dirndl-Stammtisch soll für anhaltende Trachten-Euphorie sorgen

Angefertigt werden die Stücke unter Mithilfe der ortsansässigen Dirndl-Schneiderin Tanja Hörschläger bei eigenen Nähkursen: Hier bedarf es nur einer eigenen Nähmaschine, jede Tracht wird so zur individuellen Maßanfertigung. Weniger engagierte Näher(innen) können das Dirndl bei Hörschläger auch in Auftrag geben.

„Unser Traum ist es, dass man irgendwann sagt: Die mit der verrückten Schürze, das muss eine Kottingbrunnerin sein!“, so Hörschläger. Beratend zur Seite stand übrigens eine renommierte Dirndl-Expertin: Die Badenerin Maria Schwarz hatte ein wachsames Auge auf die Entwürfe.

Der erste Nähkurs startet im Sommer, ab September soll ein monatlicher Dirndl-Stammtisch für anhaltende Trachten-Euphorie sorgen. „Wichtig ist auch, dass wir Veranstaltungen schaffen, bei denen die Tracht getragen werden kann – die Kottingbrunner sind noch etwas dirndltragfaul“, schließt Bandur lachend.