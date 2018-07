Der achtjährige Philipp läuft durch das Haus, stößt vergnügte Laute aus und herzt seine Mutter Susanne. Wenn man ihn fragt, wie es ihm geht, streckt er den Daumen nach oben und lächelt über das ganze Gesicht. Dabei ist Philipp lange Zeit ein „hoffnungsloser Fall“ gewesen, wenn es nach den österreichischen Ärzten gegangen wäre: Nach einem schweren Sauerstoffmangel bei der Geburt kam Philipp für zehn Tage auf die Kinderintensivstation. Die Eltern wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, mit welchen Folgen ihr Sohn zu kämpfen haben wird.

„Unsere Welt ist zusammengebrochen“

Erst ein Jahr später, nach einer Magnetresonanztomographie, bekommen sie die schockierende Diagnose gestellt: Philipps Hirngewebe ist abgestorben.

„Unsere Welt ist zusammengebrochen“, war Vater Markus Eigner verzweifelt. Die Prognose der Ärzte damals: Der Junge wird ein Leben lang auf fremde Hilfe angewiesen sein und ein Pflegefall ohne Aussicht auf Besserung bleiben. „Er konnte seinen Kopf nicht selbst halten, er hat kein Geräusch von sich gegeben und konnte nur winzige Mengen an Essen zu sich nehmen“, blickt Susanne Ödendorfer auf pflegeintensive Jahre zurück. Tägliche Übungen, Kraft- und Koordinationstraining, tiergestützte Pädagogik sowie Physiotherapie begleiten die Familie seit der ärztlichen Diagnose, der große Erfolg bleibt aber jahrelang aus.

Aus den Medien erfahren die Eltern von dem Adeli Medical Center (www.adeli-center.eu) in der Slowakei, 80 Kilometer nordöstlich von Bratislava entfernt. Dort machte Philipp nach einer ersten, zweiwöchigen Intensivtherapie große Fortschritte: Er lernt sitzen und krabbeln. Nach der zweiten Therapie beherrscht er auf wackeligen Beinen bereits erste, selbstständige Schritte. „Für mich war das ein Wunder, mir sind vor lauter Freude die Tränen gekommen“, erinnert sich Mutter Susanne.

In dem Medizin-Zentrum beschäftigen sich 200 Therapeuten und Ärzte in individuellen Therapien mit ihren Patienten. Das Programm beinhaltet zwei Dutzend unterschiedlicher Therapien zu der neben der Manual- und Reflextherapie und therapeutischen Ganzkörpermassagen auch Behandlungen in der Sauerstoff-Überdruckkammer gehören. Die Sprachstörungen werden von fünf klinischen Logopäden therapiert.

Philipp besucht die Sonderschule Baden. Da er mehrfach behindert ist, wird er nach dem Schwerstbehinderten-Lehrplan unterrichtet. Philipp kann nicht lesen und schreiben, weswegen er einen Sprachcomputer benutzt und fleißig die Gebärdensprache lernt. „Unsere Botschaft an betroffene Eltern ist, dass man niemals aufgeben darf. Philipp ist eine Kämpfernatur, wir haben uns immer die Hoffnung auf Besserung bewahrt“, ist Susanne Ödendorfer stolz auf ihren Philipp. Auch die Marktgemeinde Kottingbrunn unterstützt den tapferen Kämpfer: Sei es finanziell bei der Anschaffung seines Rollstuhls oder des Sprachcomputers, aber auch bei Veranstaltungen wie dem „Warten auf das Christkind“ – dort bekam er eine eigene Betreuerin, sodass seine Eltern in Ruhe den Baum aufputzen konnten.

„Unser größter Wunsch ist es, dass er einmal ein eigenständiges Leben führen kann. Für ihn soll gesorgt sein, wenn es uns einmal nicht mehr gibt“, schließt die Mutter.