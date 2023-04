Kottingbrunn Pkw landete im Wr. Neustädter Kanal - Lenkerin aus Wagen gerettet

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Die Feuerwehr Kottingbrunn rückte zur Menschenrettung aus. Foto: Stefan Schneider

K urz vor 22 Uhr heulten am Freitag in Kottingbrunn die Sirenen. Die FF-Einsatzkräfte mussten zu einer Menschenrettung in der Schulgasse ausrücken.