Sensationell: Kranner³

Zwei Mal musste die Show von Kranner³ wegen Corona in der Kulturszene Kottingbrunn abgesagt bzw. verschoben werden. Am Donnerstag war es endlich soweit. Da bekanntlich aller Guten Dinge drei sind, brachten die 3 Kranners – unterstützt von Frizz Fischer am Klavier – im dritten Anlauf ihre Musical-Performance-Show „Jesus Christ & More“ sensationell auf die Bühne der Kulturwerkstatt.

Die Musical-Brüder Gernot und Reinwald Kranner erfreuen seit Jahren ihr Publikum im In- und Ausland. Gemeinsam mit der Singersongwriterin Stella Kranner, der Tochter von Reinwald, sangen sie die größten Hits aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ und das Beste, das Musical zu bieten hat.

Das emphatische Trio, dem man die enge familiäre Verbindung ansehen konnte, machten es möglich, dass immer wieder während der diversen Musical-Hits, die begeisterten Besucher der Kulturszene mit Standing Ovation zur Höchstleistung anspornten. Dies führte dazu, dass diese Ausnahmekünstler mehr als fünf Zugaben dem begeisterten Publikum schenkten.

