Was es heißt, aus NÖ zu sein: Bibliothek lädt zu Veranstaltung

Im diesjährigen Herbst ist die zweite Ausgabe der Reihe „Auftauchen - Neue Literatur aus Niederösterreich“ in der Literaturedition Niederösterreich erschienen.

Die Geschichten der jungen Literatinnen und Literaten sind in dieser Anthologie festgehalten. Foto: Martina Gaigg

Eine der treibenden Kräfte hinter der Newcomer-Reihe ist der gebürtige Badener Wolfgang Kühn, der heute in der Nähe von Langenlois wohnt. Kühn ist Schriftsteller, Musiker und Herausgeber der Zeitschrift DUM.

Diese wurde im Frühjahr 2019 ins Leben gerufen. In der ersten Ausgabe der Reihe wurden zehn bis dato noch relativ unbekannte Autorinnen und Autoren aus Niederösterreich gebeten, das Verhältnis zwischen Stadt und Land literarisch auszuloten. Das Thema der neuen Anthologie lautet „I am from Lower Austria“.

Vertreten sind darin Beiträge einer Autorin aus Pfaffstätten, Bernadatte Sarman, ein Autor aus Pottenstein, Gabriel Schütz, und ein Autor aus Kottingbrunn, Nico Dorigatti. Diese aufstrebenden literarischen Talente lesen am Donnerstag um 19 Uhr in der Bibliothek im Wasserschloss Kottingbrunn aus ihren Beiträgen.

Nico Dorigatti erzählt von der „Suche eines Schreibenden nach der niederösterreichischen Identität“, Bernadette Sarman fördert „Fragmente aus dem Wienerwald“ zutage und Gabriel Schütz klärt einen „Großen Irrtum“ auf. Für die musikalische Umrahmung sorgt Alper Yakin. Der Eintritt ist frei. Nähere Infos zur Anthologie:

www.literaturedition-noe.at

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.