Nächtliche Spursperren wegen Sanierungsarbeiten auf A2

Gearbeitet wird nach Asfinag-Angaben von Freitag in 32 Nächten von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Dabei kann es zur Sperre von mehreren Fahrspuren kommen, eine Spur pro Richtung stehe in jedem Fall zur Verfügung. Die Auf- und Abfahrt zwischen den beiden Anschlussstellen bleiben zu jeder Zeit offen, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

Erneuert werden Kleinflächen der Hauptfahrbahn, die Arbeiten sollen bis Anfang Oktober dauern. Für Sondertransporte ist die A2 in diesem Abschnitt von 22.00 bis 5.00 Uhr Richtung Wien jeweils in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und Sonntag auf Montag sowie Richtung Graz jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag und Sonntag auf Montag zumindest zweistreifig befahrbar.