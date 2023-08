Kids Academie im WIFI Mödling

Die Kids Academie dauerte vom 7. bis 11. August jeweils von Montag bis Freitag, von 8 bis 15 Uhr. Das Programm konnte auch tageweise gebucht werden, angeboten wurden Workshops für zwei Altersgruppen von 8 - 10 Jahre und 11 - 14 Jahre. Es wurde nicht nur gewerkt, die fleißigen Kids konnten sich bei einem warmen Mittagsessen, sowie tagsüber mit Obst und Getränken für neue Aufgaben stärken.

Früh übt sich wer Meister werden will

So konnten in dieser Woche an die 150 Mädchen und Burschen als Verpackungskünstler, Küchenmeister, Solartechniker, Fotografen, Kranführer und Steinmetze Einblicke in die Arbeitswelt bekommen und so vielleicht ihr besonderes Talent entdecken und manches selbst hergestelltes Werkstück mit nachhause nehmen.

Der Höhepunkt war am Ende der Woche, als der Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ Erich Moser und Rainer Anhammer, Regionalmanager des WIFI Mödling, jedem teilnehmenden Kind einen „Mini - Meisterbrief“ überreichten.

Ein junger Kranführer beherrscht sein Gerät perfekt. Foto: Stephanie Pirkfellner