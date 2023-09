kids4art® eröffnete Kunstschule in Pottendorf

Am Samstag, 16 September, startete die kids4art® Kunstschule Pottendorf mit dem Workshop WILDE TIERE. Karina Jeschko, Leiterin der Kunstschule und zertifizierte kids4art® Trainerin freut sich: „Die Kinder haben sich ganz toll der Herausforderung gestellt und großartige Kunstwerke aus Kohle geschaffen. Ich freue mich, dass das Interesse der künstlerischen Förderung von den Eltern unterstützt wird. Das Zeichnen, Malen und Experimentieren ist wichtig für die Entwicklung der jungen Generation.“

Kunstschule gibt es gleich zwei Mal im Bezirk

Die kids4art® Kunstschule Pottendorf bietet Kurse für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 18 Jahre an. Vorerst einmal im Monat findet ein Kurs zu einem Thema in der schulfreien Zeit statt. Neben verschiedenen Techniken bekommen die kids auch einen Einblick in Materialkunde, Kunstgeschichte und erhalten Unterstützung für ihr kreatives Schaffen. Karin Jeschko betont: „Im Vordergrund steht die Freude am Malen.“ Die kids4art® Kunstschule wurde 2021 in Eisenstadt gegründet. Gründerin Corinna Trichtl ist Kunstpädagogin und Künstlerin. Sie hat das Kunstschule Konzept entwickelt und gibt Kurse und Feriencamps in Eisenstadt. Jetzt gibt es die kids4art® Kunstschulen auch in der Pottendorfer Kirchengasse 4. Unweit davon existiert ein zweiter Standort: die kids4art® Kunstschule Weigelsdorf im Glasmuseum/Kuchlerhaus.