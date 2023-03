Bürgerinitiative Berndorf holte ORF zu Hilfe

Die Bürgerinitiative Berndorf konnte mit ihren Aktivitäten gegen die Verbauung der Wankenwiese in St. Veit und des Kremesbergs in Berndorf nun sogar den ORF für dieses Thema interessieren. Am Freitag, 13. März, kam ein Filmteam nach Berndorf, um sich über die Sachlage zu informieren und die beteiligten Personen zu befragen. Zu diesem Termin trafen sich am Kremesberg die Mitglieder der Bürgerinitiative, Berndorfs Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) und interessierte Bürger. Zusätzlich unterstützt wurde die Bürgerinitiative von Mitgliedern der Bürgerinitiativen Pottenstein, Hirtenberg und Leobersdorf, welche ebenfalls versuchen, die weitere Verbauung von Grünland in ihren Gemeinden aufzuhalten.

Es entwickelte sich eine rege Diskussion zwischen Berndorfer Bürgern und dem Bürgermeister, bei der die einzelnen Gruppen ihre Argumente vorbrachten. “Naturschutz, Klimaschutz, Ernährungssicherheit, Wasserhaushalt, fehlende Infrastruktur, fehlender Bedarf und eine zu erwartende Verkehrslawine sprechen eindeutig gegen eine weitere Verbauung von Grünflächen in Berndorf bzw. im Triestingtal”, behauptet Gabriele Handl von der Bürgerinitiative, „außerdem sind in den letzten Tagen vor dem ORF Termin sämtliche Büsche und Sträucher auf der Wankenwiese von Baggern gerodet worden, obwohl das Areal noch gar nicht umgewidmet wurde. Und dies im Vorfeld der naturschutzrechtlichen Prüfung, welche das Land NÖ angeordnet hat. Ein Schelm, wer eine Absicht hinter diesem Vorgehen vermutet, oder?”

Bürgermeister Franz Rumpler wurde vom ORF befragt. Foto: Bürgerinitiative/Johanna Haigl, Johanna Haigl

Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) kontert: „Ich bin über die Rodung auf der Wankenwiese selbst nicht glücklich und habe mich sofort mit der Bezirkshauptmannschaft in Verbindung gesetzt, die aber versicherte, dass alles rechtens wäre. Am Kremesberg steht zurzeit eine Umwidmung gar nicht zur Debatte“.

Ausgestrahlt wird der Bericht im ORF nach Ostern.

