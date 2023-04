Bürgerinitiative Berndorf schaltete Resetarits ein

Die Bürgerinitiative Berndorf scheut keine Mühe um die Umwidmungen von Grünland auf Bauland am Kremesberg (Berndorf) und in der Wankenwiese in St. Veit zu verhindern. Sie kontaktierte, wie berichtet, sogar den ORF mit der Sendung „Der Bürgeranwalt“, der sich bereits vor Ort informierte und auch Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP) dazu befragte.

Am Küniglberg fand dazu noch eine Studiodiskussion mit Vertretern der Bürgerinitiative und dem Besitzer des Kremesberges, Johann Mehlstaub statt. Gesendet wird der „Bürgeranwalt“ am 15. April (18 Uhr) in ORF 2.

