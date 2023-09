Große Mehrheit in Berndorf ist gegen Verbauung!

Monatelang beschäftige die Krupp Stadt die Umwidmungen am Kremesberg und in der Wankenwiese (die NÖN berichtete). Schlussendlich initiierte die Berndorfer Bürgerinitiative eine Volksbefragung, die am Sonntag, 3. September stattfand.

Überraschenderweise beteiligten sich viel mehr Bürger an der Befragung, als erwartet. Von 6.736 Wahlberechtigten nahmen 2.639 (39,18 Prozent) Wahlberechtigte an der Abstimmung teil. Gespannt wartete man auf das Ergebnis, das am Nachmittag von der Stadtgemeinde Berndorf bekannt gegeben wurde.

85,42 Prozent gegen Umwidmungen am Kremesberg

Es gab zwei Fragestellungen, die erste betraf den Kremesberg wo sich von 2.636 abgegebenen Stimmen 2.238 (85,42 Prozent) gegen eine Verbauung aussprachen und nur 382 (14,58 Prozent) dafür.

72,68 Prozent gegen Umwidmungen in der Wankenwiese

Bei der Wankenwiese in St. Veit sprachen sich von 2.636 Wahlberechtigten 1.894 (72,68 Prozent) gegen die geplante Verbauung aus und 712 (27,32 Prozent) dafür.

Freude bei den Umwidmungsgegnern

Landtagsabgeordnete Helga Krismer-Huber von den Grünen zeigt sich begeistert: „Ich gratuliere der Berndorfer Bürgerinitiative zu diesem Erfolg. Das eindeutige Ergebnis und die hohe Wahlbeteiligung zeigen, dass die Berndorfer Bevölkerung eine weitere Verbauung und Bodenversiegelung in ihrer Umgebung nicht mehr akzeptieren. Die örtliche Politik ist gut beraten, dieses Ergebnis zu akzeptieren und es hat sich auch gezeigt, dass die ´windige´ Informationskampagne von Gemeinde und Bauträger nicht gefruchtet hat.“

Mehr als zufrieden ist auch die Berndorfer Bürgerinitiative mit dem Ergebnis, wie ihre Pressesprecherin Johanna Haigl erörtert: „Trotz der irreführenden Fragestellungen (unser Thema ist der Schutz des Grünlands) hat sich die Berndorfer Bevölkerung nicht täuschen lassen. Fast 40 Prozent der Berndorfer sind zur Volksbefragung gekommen und haben mit überwältigender Mehrheit gegen die Verbauung des Grünlands der Wankenwiese in St. Veit und des Kremesbergs in Berndorf gestimmt. Wir sind gespannt, wie die Berndorfer Gemeindeführung auf dieses Ergebnis reagiert. Spätestens bei der nächsten Gemeinderatssitzung werden wir das erfahren“.

Opposition sieht sich bestätigt

Karl Borowy von der SPÖ: „Die Bevölkerung Berndorfs hat abgestimmt und wir sind froh darüber. Trotz aller Querelen des Bürgermeisters und seiner Partei haben es sich die Berndorfer nicht nehmen lassen, ihre Stimme abzugeben. Das Ergebnis sei eindeutig. „Eine überwältigende Mehrheit lehnt die abgehobene Politik, mit welcher wir derzeit konfrontiert sind ab und sagt nein zu sinnlosen Bauprojekten und Bodenversiegelung“, sagt Borowy.

Die SPÖ betont, dass für sie „der Ausgang der Befragung bindend“ sei. „Wir werden jedenfalls alles dafür tun, um den Wählerwillen durchzusetzen. Sollten die Bunten, bestehend aus ÖVP, LZB, UBV und FPÖ jedoch die Bauvorhaben trotzdem umsetzen wollen, sind sie rücktrittsreif und es müssen Neuwahlen her“, stellt der SPÖ-Sprecher klar.

Hoffer fordert Rücktritt!

Der „Wilde“ Kurt Hoffer sieht es ähnlich und fordert auch gleich den Rücktritt von Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP): „Diese Wahlbeteiligung von knapp 40 Prozent ist für eine Volksbefragung einfach sensationell. Das Ergebnis für Kremesberg und Wankenwiese kann eindeutiger nicht sein und man sieht, dass den Berndorfern ihre Stadt am Herzen liegt.“ Bürgermeister Rumpler und seine ÖVP hätten laut Hoffer „alles versucht, um die Bevölkerung zu beeinflussen und sogar der kleine Koalitionspartner, die UBV, hat zwei Tage vor der Abstimmung noch ein Flugblatt herausgebracht um 'wenigstens' die Umwidmung der Wankenwiese durchzusetzen“, meint Hoffer. „Und die UBV ist da halt damit wieder einmal komplett daneben gelegen.“

Bürgermeister Rumpler habe laut Hoffer „an den Bürgern vorbei regieren“ wollen und habe nun „eine mehr als eindeutige Antwort“ bekommen. „Herr Bürgermeister, akzeptieren sie nun dieses Ergebnis und ziehen sie daraus die Konsequenz und treten sie zurück“, poltert Hoffer.

Bürgermeister zeigt sich enttäuscht!

Wenig erfreut ist naturgemäß Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP). Seine erste Reaktion: „Danke an die 39 Prozent die an der Befragung teilgenommen haben, ich hätte mir eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht. Wir werden gemeinsam das Ergebnis in aller Ruhe besprechen“.