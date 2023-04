Granaten im Bezirk Baden entschärft

Viel zu tun hatte der Entminungsdienst in der vergangenen Woche im Bezirk Baden. Am 26. März war ein Mann in Traiskirchen in der Einödstraße und den angrenzenden Weinbergen unterwegs. Plötzlich schlug der Detektor an, der Mann war auf eine 25 Zentimeter lange Panzergranate mit einem Durchmesser von ca. 7,5 Zentimeter gestoßen.

Der Finder alarmierte die Polizeiinspektion Traiskirchen, diese forderte den Entminungsdienst des Österreichischen Bundesheeres an. Dieser traf um 19.20 Uhr am Fundort ein. Laut Entminungsdienst soll es sich bei der Granate um einen scharfen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gehandelt haben. Die Granate wurde durch den Entminungsdienst gesichert abtransportiert. Es kam zu keinen Behinderungen oder Verletzungen.

Auch in Trumau entdeckte Mann Granate am Acker

Nur drei Tage später, am 29. März, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Trumau darüber informiert, dass gegen 14.30 Uhr eine Granate entdeckt worden war. Der Anzeiger wartete am Fundort zwischen Oberwaltersdorf und Ebreichsdorf südlich der B210 auf das Eintreffen der Beamtinnen und Beamten. Er hatte die Granate in einem Feld entdeckt, sie hatte einen Durchmesser von 7,5 Zentimeter und war 30 Zentimeter lang.

Die Polizei forderte den Entminungsdienst an. Dieser traf um 16.20 Uhr an der Fundstelle ein und transportierte den Blindgänger einer Sprenggranate ab. Der Abtransport gelang gefahrlos ohne besondere Vorkommnisse.

Einen Tag vorher, am 28. März um 17.45 Uhr, alarmierte ein Spaziergänger die Beamten der Polizeiinspektion Alland. Der Mann gab an, in Heiligenkreuz auf einer Wiese westlich der Hofwiese im Bereich der Kreuzung der L130 mit der L4006 ein Kriegsrelikt aufgefunden zu haben. Eine Streife der Polizeiinspektion Alland begab sich zum Fundort und verständigte den Entminungsdienst des Bundesheeres.

Der Entminungsdienst traf um 20.50 Uhr am Fundort ein und stellte fest, dass es sich um ein nicht näher bezeichnetes Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Das Kriegsrelikt wurde übernommen und wird einer entsprechenden Entsorgung zugeführt werden.

