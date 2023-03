Gewalt im Familien-Umfeld: Bezirk Baden Spitzenreiter in NÖ

Eine insgesamt gesehen erfreuliche Kriminalstatistik verzeichnet Badens Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Oliver Wilhelm gemeinsam mit Chefinspektor Günther Skrianz, Fachbereichsleiter für den Kriminaldienst. Während der Anstieg in Niederösterreich 15,9 Prozent beträgt, lag er im Bezirk Baden mit insgesamt 7.164 Delikten bei nur 12,07 Prozent. Gewalt im Privatbereich sei jedoch laut dem Polizeichef gerade im Bezirk Baden besonders hoch.

„In Niederösterreich sind wir leider Spitzenreiter mit 343 Betretungs- und Annäherungsverboten“, weiß Wilhelm. Im Vorjahr waren es 270. Auffallend sei die hohe Anzahl an Betretungsverboten im Oktober, November und Dezember. „Sind es sonst im Durchschnitt pro Monat rund 20, waren es hier 35 bis 48“, erzählt Wilhelm. Die Polizei ist ermächtigt, einen potenziellen Gefährder das Betreten einer Wohnung, in der die gefährdete Person wohnt, im Umkreis von 100 Metern mit einem Betretungsverbot zu belegen. Damit verbunden ist das Annäherungsverbot im selben Umfang. Was der Grund für die Zunahme in den betreffenden Monaten sei, könne nur spekuliert werden, heißt es, könnte aber eventuell mit den allgemeinen Teuerungen zu tun haben.

Deutlich sei der Anstieg auch bei den Cyber-Verbrechen, also diversen Betrügereien im Internet und bei Anlagebetrugsdelikten. Der Ausbildungsschwerpunkt wird künftig auf diesem Gebiet liegen. Alleine sechs Datensicherungsbeamten werden für den Bezirk ausgebildet. Das sind Kriminalbeamte, die verstärkt im Cyberbereich unterwegs sind. Sie werden auf die Inspektionen im Bezirk verteilt und ein siebenter Beamter künftig die Suchtgiftermittlungsgruppe Baden verstärken, kündigt Wilhelm an. Polizisten mit dieser Ausbildung werden etwa benötigt, wenn es um Handydaten-Auswertungen geht.

Mit Minus 11,3 Prozent „leicht rückläufig“ sind laut Wilhelm die Wohnstätteneinbrüche. „Diese Entwicklung ist erfreulich, denn gerade Einbrüche sind ein einschneidendes Delikt für die Betroffenen“, sagt er. Erfreulich sei auch der Rückgang von minus 32,6 Prozent bei Fahrraddiebstählen. Positiv habe sich dabei bestimmt die Einrichtung einer Schutzzone rund um den Bahnhof in Baden ausgewirkt. „Wichtig dabei ist, dass jedes Rad registriert wird, das kann nicht genug oft gesagt werden“, betont er. Taschentrickdiebstähle sind im Bezirk um 16 Prozent zurückgegangen, ein Hotspot sind dabei die Einkaufszentren. Hier handelt es sich meist um Diebstähle von Geldbörsen aus Taschen in Einkaufswägen.

Drogen: 39 Personen wurden festgenommen

Oberstleutnant Wilhelm würdigt vor allem die Leistung der Suchtmitteltruppe, mit neun Beamten, die „zahlreiche qualitative Amtshandlungen“ in langwierigen Ermittlungen ausgeübt haben. Es wurden nicht selten Hintermänner ausgeforscht und insgesamt 39 Festnahmen im Vorjahr vollzogen, 28 Personen landeten in U-Haft. Im Bezirk sind erst letzte Woche wieder drei Männer verhaftet worden. Und in Leobersdorf wurden im Rahmen einer Hausdurchsuchung am 4. März diverse Suchtmittel (47 Gramm Heroin, 5 Gramm Cannabiskraut) sowie Suchtgift-Utensilien sichergestellt. Der Verdächtige gab an, die Suchtmittel zum Eigengebrauch besessen zu haben, es gibt aber Hinweise auf Abnehmer. Weitere Ermittlungen stehen an.

Im Bezirk Baden sind aktuell 240 Polizisten im Einsatz, davon 60 Frauen. Von den 7.164 Delikten konnte jedes zweite aufgeklärt werden. Wilhelm spricht seinen Beamten „ein großes Lob“ aus. „Sehr gut“ arbeite man zudem mit der Stadtpolizei Baden zusammen.

Generell stünden in der Exekutive in den nächsten Jahren einige Pensionsabgänge an, Nachwuchs sei daher „immer willkommen“, sagt Skrianz, Bewerbungen seien bitte an die Landesdirektion NÖ zu richten. Infos dazu: Berufs- und Bewerbungsinformation für Polizeidienst

