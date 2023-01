Stadtgemeinde Ebreichsdorf übernimmt Zusatzkosten

Werbung

Kinderkrippen sind für viele Eltern eine besondere Notwendigkeit, um nach Ablauf der Karenz wieder in das Berufsleben einsteigen zu können. Ebreichsdorf bietet bereits zwei Kinderkrippen – Käpt’n Krabbel in Ebreichsdorf und Regenbogenwelt in Unterwaltersdorf). „Gut, dass nun auch vom Land NÖ Unterstützung geplant ist, denn trotz des Angebots von Organisationen oder Privaten ist der Platz manchmal knapp“, weiß SPÖ-Stadtchef Wolfgang Kocevar.

Manche Eltern müssen auf Betreuungsplätze in den Nachbargemeinden ausweichen. In der Regel verlangen die Gemeinden für gemeindefremde Kinder einen Aufschlag. So hat die Stadtgemeinde Ebreichsdorf in der Gemeinderatssitzung zuletzt einstimmig beschlossen, in solchen Fällen die Mehrkosten für die Krippenplätze zu übernehmen.

Dieses Angebot gilt bis auf Widerruf für Kinder mit Hauptwohnsitz in Ebreichsdorf und bis zu einem Alter von 2,5 Jahren bzw. ab September 2024 bis 2 Jahre unter der Voraussetzung, dass in Ebreichsdorf keine freien Krippenplätze zur Verfügung stehen. Eine Rückvergütung erfolgt nach Vorlage eines ausgefüllten Formulars, der Rechnung mit dem Zusatzgebühren für gemeindefremde Kinder und des Einzahlungsbeleges.

„Die Betreuung unserer Jüngsten hat eine große Bedeutung für unsere Gesellschaft. Daher bedanken die Leiterin des Bildungsressorts Birgit Reininger und ich uns für die positive Zusammenarbeit und den einstimmigen Beschluss, um so die Ebreichsdorfer Familien beim Wiedereinstieg zu unterstützen“, so Kocevar.

