Die Anrainer des Bildungscampus sehen die Pläne mit Sorge. „Eine Realisierung hätte für die umliegenden Bewohner eine massive Verminderung ihrer Wohn- und Lebensqualität und einen Wertverlust zur Folge“, heißt es.

Kritik am dritten Gymnasium in Baden kommt von Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ. Traiskirchen bemühe sich seit 2001 darum. Die Gymnasiumszahlen von Traiskirchner Kindern, die täglich auspendeln, wären jedes Jahr fast vier Klassen. „Durch diese Entscheidung werden die Kinder weiter viele Stunden an Fahrzeit opfern müssen.“

Kritik Bildungscampus Baden: Anrainer sind besorgt

