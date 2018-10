Halbzeit für zwei Genies des Wahnsinns .

Mit gleich drei Auftritten erreichen das Comedyduo Krizik und Knotzer dieses Wochenende mit ihrer aktuellen Komödie „2 Genies am Rande des Wahnsinns“ die „Halbzeit“ der diesjährigen Tour. Die Zwischenbilanz kann sich sehen lassen: Bislang waren beinahe alle Aufführungen so gut wie ausverkauft – dieses Wochenende schaut es in Felixdorf und zweimal in Kottingbrunn nicht anders aus. Es sind für diese Veranstaltungen nur noch Restkarten erhältlich!