Berndorf: Portierhäuser werden renoviert

Zur Freude vieler Berndorfer werden zwei der drei Portierhäuser renoviert, und zwar das in der Anton Wildgans Gasse und in der Leobersdorfer Straße. Das Dritte in der Vöslauer Straße wurde bereits vor Jahren fachgerecht renoviert und vermietet. Die zwei Häuser werden von Grund auf saniert. Ursprünglich zwischen 1896 und 1900 errichtet und als Portierhäuser der Krupp Villa benutzt, wurden sie später vermietet und in den letzten Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben.

„Die Portierhäuser gehören zur Identität bei der Einfahrt in unsere Stadt, ich möchte mich schon jetzt für die Instandsetzung bei Herrn Gruber bedanken und den Bauarbeiten einen guten Verlauf wünschen“

Bürgermeister Franz Rumpler

Die Krupp Villa „Am Brand“ wurde ab 1892 vom Architekten Ludwig Baumann geplant und bis 1895 errichtet. Die neobarocke, palaisartige Villa lag auf einer 40 Meter über der Stadt Berndorf gelegenen Geländeterrasse (zuvor wurde das „Schweizer-Häuschen“, 1869 erbaut von Hermann Krupp, Arthur Krupp’s Vater, abgetragen). Die Villa, als Wohnsitz, Gästehaus und Repräsentationsbau der Krupp-Fabrik erbaut, wurde 1945 von Vandalen geplündert, in Brand gesetzt und schließlich 1957 abgerissen. Die Villa im Berndorfer Stadtteil Brand lag in direkter Sichtachse zur Pfarrkirche hl. Margareta. Lediglich die drei Portierhäuser überlebten die Brandstiftung und dürfen sich jetzt über eine Erneuerung freuen.

Der Besitzer, Friedrich Gruber, der das Areal 2015 von der SOGIP erwarb, war trotz mehrfacher Versuche nicht erreichbar, dafür aber Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP), den die Renovierung freut: „Die Portierhäuser gehören zur Identität bei der Einfahrt in unsere Stadt, ich möchte mich schon jetzt für die Instandsetzung bei Herrn Gruber bedanken und den Bauarbeiten einen guten Verlauf wünschen“.

