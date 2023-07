Mutige Promis beim Trabrennen in Baden

Vorigen Sonntag startete auf der altehrwürdigen Badener Trabrennbahn die aktuelle Saison. Erster Höhepunkt der zahlreichen Trabrennen war das traditionelle Doppelsitzerfahren des Vereins „Künstler helfen Künstlern“, die „KhK-Trophy“(offiziell II. Lotto Tobisch-Labotyn Memorial).

Folgende sieben mutige Künstlerpersönlichkeiten wagten sich als Beifahrer auf die Trabrennbahn: Markus Freistätter, Andie Gabauer, Jazz Gitti, Reinhard Nowak, Veronika Polly, Evelyn Lyn Vysher und Wolfgang Bankl. Von welchen Pferden sie gezogen werden und mit welchen Fahrern, wurde vor dem Rennen zugelost. Die Stimmung unter den Promis war bestens, als es dann aber zum Rennen kam, wurde der eine oder die andere schon ein bisschen nervöser. Aber alle schafften es ohne Probleme auf den Sulky und nach einem spannenden Rennen hieß der Sieger Markus Freistätter, mit Fahrer Gerhard Mayr und Pferd „Seppi Barosso“.

Platz 2 ging an die Moderatorin, Sängerin und Sprecherin Evelyn Lyn Vysher mit Fahrerin Cornelia Mayr und Pferd „Mister Magic“. Martha Margit Butbul alias Jazz Gitti belegte mit Fahrer Mario Zanderigo und Pferd „Fantastic Chalerie“ den dritten Rang.

Vor dem Rennen interviewte Rene Rumpold alle Teilnehmenden und Kammersänger Wolfgang Bankl und Andie Gabauer, der tags zuvor noch mit der Band Hot Pants Road Club bei „Baden in Weiß" für Stimmung gesorgt hatte, übernahmen die musikalischen Einlagen. Nationalratsabgeordnete und Stadträtin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) eröffnete die heurige Trabrennbahnsaison. „Künstler helfen Künstlern“ Präsidentin Gabriele Jacoby freute sich über das gelungene Rennen, auch wenn sie als aktive Tierschützerin Sorge um das Wohl der Pferde hatte - aber in dem Fall ging es ja um einen guten Zweck, wie sie feststellte.

Vor und nach dem Rennen bat der Badener Trabrennverein in der Kaiserloge zu einem guten Buffet mit Getränken. Hier verfolgten zahlreiche andere Promis wie Eiskunstlaufolympiasiegern 1972 Trixi Schuba, Schauspielerin Dany Sigel (vielen noch bekannt vom Kult-Werbespot „Eduscho rrröstfrisch“) und die ehemalige US-Botschafterin Helene von Damm die spannenden Rennen zum Auftakt der Traber-Saison.

Vor und nach dem Rennen bat der Badener Trabrennverein in der Kaiserloge zu einem guten Buffet mit Getränken. Hier verfolgten zahlreiche andere Promis wie Eiskunstlaufolympiasiegern 1972 Trixi Schuba, Schauspielerin Dany Sigel (vielen noch bekannt vom Kult-Werbespot „Eduscho rrröstfrisch") und die ehemalige US-Botschafterin Helene von Damm die spannenden Rennen zum Auftakt der Traber-Saison. Prominente Künstler läuteten die Trabrennsaison in Baden auf der wunderschönen und traditionsreichen Badener Trabrennbahn mit der „KhK-Trophy“ ein.

59. Badener Meile heute Sonntag als Höhepunkt

Und heute, 9. Juli, geht es in Baden am Trabrennplatz weiter: Der Großrenntag bringt einen Festtag für den heimischen Trabrennsport. Am Programm steht ab 15.30 Uhr die 59. Badener Meile, die 32. Traber St. Leger (um jeweils 10.000 Euro) und 3 satte Jackpots sowie zahlreiche Spitzentraber mit ihren Fahrern aus dem In- und Ausland.

Nach einer kleinen Pause (Edelhof/ Zwettl veranstaltet am 16. 7.) geht es am Sonntag, 23. Juli mit zwei Top-Themen weiter: „Badener Ascot“ und „Palio von Baden“.

Infos: https://traben-in-baden.at/