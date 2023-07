Promi-Trabrennen zum Saisonstart auf Trabrennbahn in Baden

Die Badener Trabrennbahn gilt als die schönste, die es gibt. Der erste Renntag steht unter dem Motto „Künstler helfen Künstler“ und es werden einige bekannte Persönlichkeiten zum Auftakt am Prominenten-Rennen um 15.30 Uhr teilnehmen.

Gemeinsam mit einem Profi-Fahrer auf dem Sulky „kämpfen“ dieses Jahr folgende Promis um die „KhK-Trophy“: Markus Freistätter, Andie Gabauer, Jazz Gitti, Reinhard Nowak, Veronika Polly und Evelyn Lyn Vysher. Die musikalischen Einlagen übernehmen Andie Gabauer (sang am Vortag bei „Baden in Weiß“) sowie Kammersänger Wolfgang Bankl, die Moderation übernimmt wieder René Rumpold.

Rene Rumpold mit dem Vorjahressieger Markus Freistätter. Foto: Andreas Fussi

Die Gastronomie auf der Trabrennbahn hat mit fünf Betrieben geöffnet. Es wird zum Saisonstart am Sonntag 10 tolle Rennen geben, unter anderen ein „Club“-Rennen um 4.000 Euro. Weiters folgt die Erst-Ausspielung der neuen „Kaiserwette“ und ein Jackpot in der „Super76“-Wette in satter Höhe von 10.961,55 Euro.

Infos gibt’s hier: https://traben-in-baden.at/