Mithilfe von Kunst auf Gottes Spuren im Stift Heiligenkreuz

Im Stift Heiligenkreuz steht im Innenhof ein mächtiger, alter Baum - die sogenannte Stiftsplatane. Dieser Baum verliert immer wieder, größere und kleinere Stücke seiner Rinde. Der Baum häutet sich, Teile von ihm sterben, fallen ab und werden zu neuem Leben erweckt. Eine schöne Allegorie für den Künstler-Pater Raphael, der Derjenige ist, der die abgefallenen Stücke sammelt, sie wie ein Kind betrachtet, neu zusammenfügt und die fragilen Stücke behutsam in etwas Neues verwandelt - in Kunst. Und dieser Transformation ist eine Schöpfungsgeschichte aus der Verwundung heraus, und das hat etwas Transzendentes an sich; auch wenn er mit weltlichen Werkzeugen, wie Heißklebepistole und weltlichen Tätigkeiten wie Schneiden, Bohren und Schleifen an den sterblichen fragilen Stücken arbeitet. Dann formt er die Holzstücke ab und gießt den Abdruck der Form in ein beständigeres Material – in Bronze, “aus etwas Sterbenden wieder etwas Lebendiges, aus einem Stock, wird ein Bein, so bin ich Gott auf der Spur”, fasst Pater Raphael zusammen, der sich auf viele Gedanken über die Seele macht – dass eigentlich etwas Unerklärliches bleibt.

Es gibt nicht viele Menschen, die ihr Leben in den Dienst der Kirche und des Glaubens stellen und doch Zeit und Raum finden, auch kreativ tätig zu sein. Pater Raphael, sein Name verpflichtet fast, schafft diesen Bogen. Der gebürtige Deutsche, nahe Berlin aufgewachsen, absolvierte zuerst eine Lehre als Stuckateur, machte dann in den 80ger Jahren sein Diplom an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee und schließlich den Magister für Art ab. In Folge unterrichtet er an der Berliner Kunsthochschule. 2004 wurde er als Mitglied in eine Kommission für sakrale Kunst und kirchliches Bauen im Erzbistum Berlin berufen. Das war eine wahre Berufung für ihn und schon 2005 trat er in den Orden der Zisterzienser ein und kam ins Stift Heiligenkreuz. Damals war er 46 Jahre alt, ein Spätberufener. Mit der Kunst wollte er eigentlich aufhören, sein Leben nur mehr Gott widmen - ob wohl ihn die Kunst zum Herrn geführt hatte, oder der Herr zur Kunst – keiner weiß es so genau. Er entsagte für eine Zeit der Kunst, um sich von ihr zu befreien, auf dass sie ihn dann doch wieder “heimsuchte”, aber auf eine andere Art und Weise. Gut, dass er den Weg zurückfand und seine tiefe Verbindung zu Gott, auch über seine Kunstwerke offenbart. Seine Skulpturen sind wie Gebet zu Gott, sind etwas Heiliges, sein künstlerischer Ausdruck wurde durch die Verbindung zu Gott intensiver und tiefer.

Aus vielen einzelnen Holzteilen stellt Pater Raphael seine Vögelwesen zusammen - in diesem Fall eine Eule. Foto: Sandra Sagmeister

Die Kunst die Pater Raphael schafft ist eine “Lobpreisung an Gott”, er verwandelt die gefundenen Holzstücke in abstrakte Vogelgestalten und andere zauberhafte Wesen. Er gießt die Fundstücke in Bronze und macht aus einem vergänglichen Material eine Skulptur für die Ewigkeit, es ist wie ein heiliges Spiel, “ich mache aus etwas nicht mehr Perfekten, etwas neues Perfektes, dass, was nicht mehr so ideal ist, muss man annehmen, gerade in unserer Welt, wo wir alle nach Perfektion streben. Erst dann kann sich die unglaubliche Schönheit entfalten. Sterben müssen wir zwar alle, aber die Seele ist unsterblich.” Was der Künstlermönch so schafft und ausdrücken möchte, ist irdisch und himmlisch zugleich.

Manchmal verziert der Künstlermönch seine Wesen auch mit Muscheln. Foto: Sandra Sagmeister

Die Wege zu Gott sind oft lange und unergründlich. Im Fall von Pater Raphael zeichnete sich die Verbindung zu Gott auch schon früher ab, beispielsweise schon im Rahmen des Bildhauerstudiums, da waren bereits stille Anzeichen ersichtlich, dass sein Weg nicht nur dem weltlichen Pfad folgen würde: “Ich habe damals ein Portrait von Mutter Theresa gemacht und spürte damals schon eine tiefe Sehnsucht, in ein Kloster zu gehen.” Den letzten Ausschlag hat dann die Teilnahme an einem Chorgebet gegeben, wo Pater Raphael die Liebe zu Gott ganz intensiv spürte und er seine Seele öffnete: “Gott ist mein Meister, er führt meine Hand und ich lasse mich darauf ein, was er mir vorgibt und so entstehen meine Sinnbilder des Lebens” - so einfach erklärt er seinen kreativen Schaffensprozess, der lange und verschlungen war.

Wer den Künstlermönch besuchen möchte, kann dieser bei einem Besuch im Stift Heiligenkreuz tun. Pater Raphael freut sich über interessierte Menschen an seiner Kunst und spricht offenherzig über seinen Weg zur Kunst und natürlich auch zu Gott...