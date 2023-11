Baden: Marika Lichter zu Gast bei August Breininger

Die österreichische Sängerin, Schauspielerin, und Agentur-Inhaberin nahm gerne die Einladung nach Baden an, um im Künstlergespräch für Künstler helfen Künstlern – Hilde Wagener Künstlerheim Gutes zu tun. Das Raimundtheater, das Theater an der Wien sowie die Bühnen des Theaters in der Josefstadt und Wiener Kammerspiele sind Marika Lichter nicht unbekannt.

Ihr soziales Engagement beweist sie als Geschäftsführerin des Gemeinnützigen Vereins „Wider die Gewalt“ seit 33 Jahren, auch die alljährliche große Gala „Wider die Gewalt“ und die Veranstaltungen „Kabarett gegen Gewalt“ in der Casanova und das Galadinner gegen Gewalt werden von ihr organisiert und durchgeführt.

2018 übernahm Lichter mit ihrer Agentur die Organisation des traditionsreichen Juristenballs mit einer Tombola zugunsten des Vereins. Sie ist zudem Österreich Botschafterin der Brustkrebshilfe und organisiert den alljährlichen Charity Brunch für die Brustkrebshilfe Kärnten.

Marika Lichter ist Trägerin des Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien, des Goldenen Verdienstzeichens für Verdienste um die Republik Österreich und wurde mit dem Goldenen Rathausmann geehrt.

Marika Lichter ist Inhaberin der Agentur Glanzlichter für Künstlervermittlung, Veranstaltungen und PR www.glanzlichter.at

Der Eintritt am 8. November um 19 Uhr ist frei. Spenden gehen zu Gunsten von „Künstler helfen Künstlern – Hilde Wagener Künstlerheim in Baden“.