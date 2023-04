Ushakova verriet in Baden ihre Geheimnisse

Der internationale Opern-Star Natalia Ushakova debütierte kürzlich mit Erfolg als „Carmen“ an der Bühne Baden. Auch in der Sommerarena hält sie seit 13 Jahren mit ihren Arien dem Badener Publikum die Treue. Bürgermeister a. D. August Breininger und Volksbank-Regionaldirektor Martin Heilinger luden die Koloratur-Sopranistin zum exklusiven Künstlergespräch ein. Der Veranstaltungssaal der Volksbank sprang aufgrund des Besucheransturms sozusagen aus allen Nähten. Im Augenblick des Einzugs von Breininger und Ushakova zu der von Hans Turek auf dem Piano vorgetragenen „Habanera“ aus Bizets Meisterwerk war das Publikum schon begeistert. Nach der Begrüßung durch Regionaldirektor Heilinger ging es so richtig los.



Die in Taschkent, Usbekistan, geborene Wahlösterreicherin scherzte, steckte mit ihrem unvergleichlichen Lachen an und erzählte im Gespräch mit Breininger aus dem Nähkästchen. Dabei streute sie dem Land, insbesondere Baden, Rosen. „Niederösterreich ist meine Heimat geworden. Das Badener Publikum trägt mich auf Händen. Baden ist eine außergewöhnlich schöne Kulturstadt, in der Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart inspiriert vom Ambiente weltberühmte Werke komponiert haben“, sagt Ushakova. Emotional, authentisch und impulsiv kam phasenweise selbst der rhetorisch starke Altbürgermeister schwer zu Wort. Auch Videobeiträge wurden immer wieder eingespielt.



Ushakova eröffnete charismatisch Einblicke in ihr berufliches und privates Leben. Ein paar Highlights: Ihren Mann, den Tenor Reiner Schendl, heiratete sie ohne Umschweife nach nur einer Woche. Seit 1996 sind sie ein Paar. Mit Anna Netrebko lebte sie in einer Wohngemeinschaft in St. Petersburg und putzte gemeinsam mit ihr während des Studiums sogar im Theater. Ein von ihrer Familie gewünschtes begonnenes Studium der Elektrotechnik brach sie aufgrund ihrer Liebe zur Musik ab.



Aus der Volksbank-Gruppe waren die ehemaligen Vorstandsdirektoren Erich Fuker, Fritz Hronek und Peter Böhm mit dabei. Die Spenden der Gäste, von den Mitgliedern und Kunden der Volksbank, erreichten eine Rekord-Höhe. Mehr als 1.000 Euro gehen an das vom Verein „Künstler helfen Künstlern“ betriebenen Hilde-Wagener-Heim in Baden.

