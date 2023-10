Jugendzentrum holte Sieg beim Retzer Kürbiswiegen

Gleich zwei große Erfolge konnte das Jugendzentrum Berndorf mit ihren Kürbissen einheimsen.

Vorige Woche feierte man in Ernstbrunn noch den Staatsmeistertitel mit ihrem 884,50 kg schweren Kürbis. Am Wochenende fand dann das Retzer Kürbiswiegen statt, wo das Jugendzentrum ihr zweites Riesenbaby vorführte und siehe da, auch dieser Plutzer holte den Sieg mit seinen 720 kg. Dementsprechend groß war die Freude beim Team des Jugendzentrums und auch bei den Berndorfer Kürbis-Fans, die ihr Jugend gebührend beim Einzug in der Stadt feierten.

Mit dabei war auch eine Abordnung der Stadtgemeinde Berndorf, allen voran Bürgermeister Franz Rumpler (ÖVP): „Gleich mit zwei Siegen haben wir ja gar nicht gerechnet, das ist natürlich umso erfreulicher, ich gratuliere herzlich“.

Die zwei Prachtexemplare werden im Family Park im burgenländischen St. Margarethen zu bewundern sein, wo man Kunstwerke aus ihnen schnitzen wird. Das Jugendzentrum bereitet sich bereits voller Eifer auf die nächste Saison vor, man sucht bereits die schönsten und größten Kürbiskerne aus, um sie dann liebevoll zu hegen und zu pflegen, um wieder den Sieg nach Berndorf bringen zu können.

Das Jugendzentrum Berndorf heimste gleich zwei große Siege mit ihren Riesenkürbissen ein - Das Jugendzentrum Team mit Rupert Reischer, Johanna Schartmüller, Klara Hönigsberger, Marcel Fuchs, Katja, David Reischer, Rainer Ramharter, Astrid Machacsek und David Adler- Foto: Elfi Holzinger