Kulinarik Baden: Vegane Tipps für Heurigenwirte

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Unter den interessierten Teilnehmern waren Andreas und Veronika Schafler, Julia Herzog, Gerlinde Frühwirth, Rita Wurm-Hecher, Oskar Weiß sowie zwei Mitarbeiter vom At the Park Hotel. Foto: Evergreen Sprossen & Tofu

„Als BIO-Produzent möchten wir bei der Umsetzung veganer Ernährungstrends in der regionalen Gastronomie aktiv mit unseren Produkten unterstützen“, erklärt Martin Chu, Geschäftsführer von Evergreen Sprossen & Tofu und lud Heurigenwirte, Köche und regionale Gastronomiepartner zu zwei veganen Koch-Shows in Kooperation mit Ernährungswissenschaftlerin Nicole Seiler in das Flotte Lotte Kochstudio in Baden ein.