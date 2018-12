Die „Alpine Carolers“ sind das erste Vokalquartett Österreichs, das internationale Weihnachtslieder in der Tradition der amerikanischen Caroling Groups zum Besten gibt.

Mit seinem unvergleichlichen A cappella-Sound lässt das Ensemble sein großes Repertoire an klassischen und modernen Weihnachtsliedern in englischer und deutscher Sprache erklingen und in Kombination mit den traditionellen Kostümen das charmante Flair einer vergangenen Zeit wiederaufleben.

Am Donnerstag, 6. Dezember gastieren die "Alpine Carolers" im Kammgarnsaal in Möllersdorf, Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es am Kulturamt Traiskirchen, Telefonnummer: 02252/508521-10.