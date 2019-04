„Ich habe neue Ziele, möchte neue Sachen machen“, und die machte der scheidende 1. Kapellmeister der Bühne Baden in der letzten Zeit parallel: Er komponierte Auftragswerke und studierte Inszenierungen an der Bühne ein. Ostermann ist beides leidenschaftlich gerne, Komponist und Arrangeur: „17 Jahre sind irgendwie genug“, sagt Oliver Ostermann, der nach seiner letzten Vorstellung des Salons Pitzelberger von Baden Abschied nimmt.

Am 26. und 27. April dirigiert er die beiden Cross-over-Konzerte im Stadttheater und am 28. April noch ein Kurkonzert und dann ist Schluss: „Es war eine sehr schöne Zeit“, sagt der 46-Jährige, der mit 29 Jahren an die Bühne Baden kam und Orchesterleitung an der Privatuniversität für Musik und Kunst studierte. „Es eröffnen sich gerade so viele neue Wege und Projekte, dass ich diese Chancen nicht missen möchte.“

Ostermann möchte mehr in Richtung Komponieren gehen und einige große Kompositionsaufträge hat er bereits in der Tasche. „Es ist schön, wenn man angerufen wird, und nicht anrufen muss, um einen Auftrag zu bekommen.“ Im Sommer dirigiert er das „Weiße Rössl“ in Bad Ischl, am 28. September feiert er mit dem Musical „Die Schattenkaiserin“ am Landestheater Innsbruck eine Uraufführung, dann schreibt er eine Kinderoper für die Oper Chemnitz, wo er ab 2. November nicht nur die Uraufführung seiner Komposition feiert, sondern auch als Gastdirigent zu sehen sein wird. „Und dann kommt im Winter Florida, wo ich dirigieren werde.“

Ostermann möchte in Zukunft kein fixes Engagement annehmen, denn wenn man so viele Aufträge habe, dann könne man den Weg in die Freiberuflichkeit wagen. „Ich denke, ich habe jetzt genug Erfahrung gesammelt, dass ich diese jetzt weiter nach Außen tragen kann“, ist der engagierte Komponist überzeugt. „Ich kann so viele neue Dinge tun und wenn ich es jetzt nicht tue, dann tue ich es nie“, ist Ostermann überzeugt.

Es stört ihn auch nicht, für einige Wochen im Ausland zu sein, um dann wieder eine längere Zeit bei seiner Familie zu verbringen, „ich komme ja immer wieder zurück“, scherzt er. Am 26. April wird er nach dem Cross-over-Konzert noch feierlich und offiziell verabschiedet. Auf Facebook postet er: „Ich sage Danke, dass ich diesen Beruf so erfüllt ausüben darf.“