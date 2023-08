Der Original-Klingende aus Baden: Violinist Eduard Melkus wird 95

Er war ein Wegbegleiter des ungleich berühmteren Ehepaars Harnoncourt und verhalf in seinem Wirken dem Originalklang auch in Österreich mit zum Durchbruch: Eduard Melkus. Am Freitag (1. September) feiert der Badener Violinist und Bratschist, der sein Wissen stets auch an die nachfolgenden Generationen weitergab, seinen 95. Geburtstag.

Dass der kleine Eduard seinen Weg in der Musik finden würde, war früh klar, nahm der Bub doch im Alter von 5 Jahren Klavier- und mit 6 Jahren Geigenunterricht. Ab 1943 studierte der junge Melkus dann an der Wiener Musikakademie. Mitte der 1950er reüssierte er schließlich im Zürcher Tonhalleorchester - allerdings als Solobratschist, bevor er 1957 1. Geiger beim Luzerner Festspielorchester und im Winterthurer Orchester wurde.

Bereits 1958 wurde Melkus dann als Professor an die Wiener Musikakademie berufen, wo er bis 1996 Violine, Barockvioline, Viola und historische Aufführungspraxis lehrte. Schließlich hatte sich der Musiker da schon das Renommee eines Originalklangexperten erworben. So war er 1948 mit Alfred Altenburger, Alice Hochfellner und Nikolaus Harnoncourt Mitbegründer des Wiener Gambenquartetts, das mit seiner Interpretation von Bachs "Kunst der Fuge" Geschichte schrieb.

1952 gründete Melkus dann mit Karl Scheit und Gustav Leonhardt die Schola Antiqua Wien, Vorläufer der heutigen Capella Academica Wien. Und nicht zuletzt belebte er in seiner Heimatstadt die Badener Beethoventage wieder.

Auch als Komponist ist Melkus tätig. Unter anderem zeigen seine Jugendlieder die große Bandbreite seiner kompositorischen Kreativität. Zuletzt hat er mit „Dido - der Sieg der Liebe“ und „König Béla“ zwei historische Opern mit der Originalmusik von Ludwig van Beethoven zusammengestellt und in Baden uraufgeführt.

Daneben veröffentlichte er einige wichtige musikwissenschaftliche Arbeiten. Sein Buch „Die Violine“ ist etwa im Schottverlag in 5. Auflage in zahlreiche Sprachen übersetzt worden.

Eduard Melkus hat zahlreiche Schallplattenpreise erhalten und wurde mit dem österreichischen Verdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.

Melkus war seit 1952 mit Marlis geb. Selzer (gestorben 2017) verheiratet. Aus dieser Ehe stammten vier Kinder, zahlreiche Enkel und Urenkel. Er ist aktuell in 2. Ehe mit Eri Melkus-Ota verheiratet, Geigerin und Konzertmeisterin der Capella Academica.