Premiere für „Tanzstunde“ bei den Festspielen Berndorf

Am 6. Oktober findet die Premiere der Komödie „Die Tanzstunde“ mit Kristina Sprenger und David Oberkogler unter der Regie von Alexander Jagsch im Berndorfer Stadttheater statt. Insgesamt gibt es sieben Aufführungen bis 22. Oktober.

Das Stück verspricht beste Unterhaltung: Ever Montgomery muss für eine Preisverleihung dringend tanzen lernen. Allerdings verabscheut er jeglichen Körperkontakt, denn der Professor leidet unter dem Asperger-Syndrom einer speziellen Form des Autismus. Auf Anraten spricht er seine Nachbarin Senga Quinn an. Sie ist Tänzerin, doch nach einer Beinverletzung ist fraglich, ob sie jemals wieder tanzen kann. Also bietet Ever ihr für eine Tanzstunde 2.153 Dollar. Senga lehnt das Angebot zunächst als „unmoralisch“ ab. Doch schließlich siegt die Neugier und der Unterricht beginnt. Schnell entwickeln sich zwischen dem ungleichen Paar absurde Situationen.

Einige Restkarten sind noch über Ö-Ticket zu erhalten.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.